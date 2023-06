JUHTKIRI | Mage lugu lastetoetustega

Kannatavad kõik. Esiteks teadmine, et selliseid seadusi võib üldse teha, kui koalitsioonipartner nõuab. Paljulapselistele peredele teistest hüppeliselt suuremaid toetusi nõudis vastu valimisi eelmise valitsuse partner Isamaa. Oli erakordselt küüniline need sisse lubada, luua ootusi ning need siis purustada. Ja ärge tulge ütlema, et juba toona ühiskonnas võnkeid tekitanud seadusemuudatust vastu võttes vähemalt osal võimuliikmetel ei terendanud silme ees teadmine – aga selle saame ju tagasi muuta.

Väga halb seadusloome aga purustab rahva usaldust oma valitsejate vastu. Juba on signaalid olemas – oravapartei toetus langeb. Mõneti on see pärast valimisi ja raskes majanduslikus olukorras ju paratamatu, kuid siin ei tuleks endale lisaks jalga tulistada.

Teine probleem on seadusemuudatuse otstarbekus. Kuhu see raha läheb? Ei lähe lastele, suurem osa läheb ehk maksuküüruks. Kes sellest võidab? Kindlasti mitte lapsed.

Oleks siis nii, et võtame selle raha ja paneme huviharidusse, tervishoidu jms lastega seotud valdkondadesse; või tõstame selle pealt esimese ja teise lapse toetust võrdseks – arusaadav. Nüüd aga vaatab vastu puhas küünilisus. Lapseraha-küür on alles, kuigi väiksem.

Ja olgu ka öeldud, et peretoetuste selline järsk tõstmine alates kolmandast lapsest oli kõike muud kui aus. Lastetoetuse potentsiaalne ebavõrdustunne lõhestab ühiskonda enam kui projektipoliitikute poolt üleskistud teemad abieluvõrdsusest – tõestuseks kasvõi kümned kõned arvamustoimetuse telefonile.