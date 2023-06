PRIIT SIBUL: „ema“ ja „isa“ mõisted pühitakse peatselt minema

Reformierakond on oma austatud liikme, Kaitseliidu endise ülema Meelis Kiili suhu pannud sõnad, millest on näha, et ta üldse rääkida ei taha – samasooliste abielust (ERR 08.06.2023). Reformierakond väidab Kiili tõrksa suu läbi, et samasooliste abielu kehtestamisega ei kao „ema“ ja „isa“ mõisted kuhugi. Peaministripartei varasem tegevus ja ka teiste riikide kogemused näitavad kõik sõnadele vastupidist suundumust.