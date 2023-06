Tanel: "Nii saan oma pere-eelarvesse üle 300 euro aastas lisaks!"

Perega linnast välja sõitmine võtab alati palju aega, seepärast ostab Tanel söögi Alexelast kaasa. Lisaks ajasäästule annab see ka rahalise kokkuhoiu. „Maale sõites võtan ikka perele Alexela tanklast hot dogid ja joogipoolist. See on mulle kui kliendile alati 15 protsenti soodsam,” on Tanel rahul.