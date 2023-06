Õppetund: valimisplakatil võõraid pilte kasutanud keskerakond palus piltnikult vabandust

Veebruarikuus valimiskampaania tipphetkel pani Haud tähele, et Tartust riigikogusse kandideerivate keskerakondlaste hiigelplakatite taustapildina on kasutatud tema Tartu vaatega droonifotot. See oli talle topeltüllatus, sest ta oli alles paar nädalat varem vastanud Keskerakonna palvele kasutada kampaania käigus tema pilti eitavalt.