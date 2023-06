„Isiklikult olen veendunud, et ma pole hull.“ Suri Unabomber, piinatud geenius, kes võitles progressi vastu pommidega

Theodore Kaczynskit võib ilmselt nimetada piinatud geeniuseks. 1942. aastal Illinois' osariigis sündinud ameeriklane võeti Harvardi ülikooli vastu juba 15aastaselt – tema intelligentsuskvoodiks (IQ) mõõdeti 167 (keskmise inimese IQ on umbes 90–110). Üks tema klassivendadest märkis hiljem, et Ted saadeti ülikooli liiga vara: „Nad pakkisid tema asjad ja saatsid ta Harvardisse enne, kui ta oli selleks valmis.“ Kaasõpilased kirjeldasid tulevast Unabomberit äärmiselt nutika, ent sotsiaalselt tagasihoidliku inimesena.

Noormees keskendus kõrgkoolis matemaatikale, ent hiljem mainis Kaczynski, et matemaatika polnud tema jaoks sugugi oluline. Mehe sõnul oli see vaid mäng, milles ta oli lihtsalt hea. Sellele vaatamata hankis ta doktorikraadi juba 25aastaselt. Lisaks sai Tedist samal aastal California Berkley ülikooli ajaloo noorim abiprofessor.

Õpetamine oli geniaalse, ent endassetõmbunud ja sotsiaalsete probleemidega mehe jaoks siiski liig. 1969. aastal põgenes ta akadeemilisest keskkonnast ja sõitis koju. Ka seal ei leidnud Ted rahu. Väidetavalt tundis Kaczynski pahameelt, et ema oli talle noorest peale pähe surunud mõtet, et ta on geenius. Seega suundus Ted kaks aastat hiljem Montana metsadesse, kuhu ta ehitas väikese hüti. Üsna pea sai Kaczynskist kogu USA ühiskonda hirmuvalitsuse all hoidnud Unabomber.