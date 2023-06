MIKS ON VIIN ARMAS? Sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu valgustab karisid, miks inimesed ikkagi ei saa alkokuradist vabaks

Miks on eestlastele vägijoogid ikkagi nii armsad, et tarbimisnumbrid aina ülespoole kerivad. Kui meil on vähe aega ja palju pingeid, siis tehakse valik, mis toob kohest kasu ja kergendust. Praktilise meelega eestlased pole harjunud halama ja nutma, vaid ikka ise oma raskustest üle saama. Oma muredest rääkimine seda lihtsam, kui võetakse koos napsu ja puistatakse südant.