Harri Kingo peab Kert Kingo eksnõunikule maksma kohtu otsusel 5500 eurot hüvitist

Harri Kingo tegi Facebooki postituse, milles puudutas Aasma töölt lahkumist, kus avaldas ebaõigeid väiteid. 30. mail jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, mis jättis jõusse Harju maakohtu otsuse, millega kohus mõistis Harri Kingolt Aasmale välja 5500 eurot ja viivise. Menetluskulud on veel kohtus kindlaks määramisel, seega võib laimamine Harri Kingole maksma minna ligi 9000–10 000 eurot, sest ta otsustas kohtus suurt vastupanu osutada, selgitab Robert Sarv, kes andis asja Aasma nimel kohtusse. Aasmad hiljem esindanud advokaat Katrin Paulus selgitab otsuse juriidilisi tagamaid nii: „Kohus võttis arvesse niivõrd kõrge hüvitise puhul seda, et Harri Kingo väited olid täielikult valed, tegemist oli räigete valesüüdistustega ning pärast seda, kui Aasma oli viisakalt palunud laim kustutada, jätkas Harri Kingo valeväidete levitamist, teise isiku mustamist ja naeruvääristamist, ei ilmutanud märkigi soovist saada aru tõsiasjast, et ta oli kahjustanud kannatanu nime ja au.“ Harri Kingo ei kaevanud otsust riigikohtusse, sest tal pole raha. „Kui ma kaebaksin ja ka riigikohtus kaotaksin, oleks kaebamine senisele lisakulu,“ teatas ta sotsiaalmeedias. „Mulle mõistetud summa on tõesti põhjendamatu, absurdne ja isegi naeruväärne oma suuruses. Ilmselt maksan seda surmani, suutmata seda siiski ka selleks päevaks ära maksta,“ kirjutas Harri Kingo, lisades, et „eks hakkan vägagi pisikeste juppide kaupa seda raha alla oma keskmisest pensionist neile kõigile maksma.“

Sarv märkis, et Kingo käitumine pärast kohtuotsuse jõustumist avabki kõige paremini kohtuasja tausta ja põhjuse, miks kohus rekordilised 5500 eurot välja mõistis. „Kui inimene kaotab kohtuasja, sest pole suutnud ühtegi väidet tõendada ja kordab sisult samasugused väited kannatanu suhtes üle uues postituses, siis see võtab asja kõige ilmekamalt kokku,“ põhjendas Sarv. „Hetkel pole veel selge, kas uus postitus jõuab ka kohtusse,“ võttis Paulus kokku tulevikustsenaariumid. „Sellisel juhul, kui keegi rikub korduvalt kannatanu õiguseid laimu avaldamise teel, saab nõuda ka kindla sisuga väidete avaldamise keelamist ja võib-olla tulebki seda teed minna.“