JUHTKIRI | Niisiis, päikesepaneelid on mõttetu haip? Kaugel sellest

Nimelt on päikesepaneelide juures agarus muutumas ogaruseks ning paneelides nähakse liiga rutakat teenimisvõimalust, jättes vajalikul määral arvestamata projekti maksumuse, tasuvusaja ja tegeliku mõju keskkonnale.

Juba on eksperdid öelnud, et paneelide juures tuleks eraisikutel ja mikrotootjatel keskenduda pigem enda vajaduste katmisele. Viimase aja eriti odavad päevased börsienergiahinnad on näidanud, et liiga palju head asja võib tuua olematud hinnad ja teenimislootuse asemel tuleb kohati isegi peale maksta, kui paneelid on ostetud kalli laenurahaga. Samas on nendel päevadel energiahinnad õhtu saabudes kohe tõusnud, mis osutab elementaarsele – nüüd oleks vaja investeerida energia säilitamisesse ehk akumulaatoritesse.

Tänases loos on vahendatud irvhambaid, et otsige veel lolle, kes nüüd oma raha nendesse kahtlemata väga kallitesse ja kiiresti tehnoloogia arengule jalgu jäävatesse agregaatidesse paigutaks. Kuid tulevik on taastuvenergia päralt. Me vajame sujuvamaid lahendusi, tootmismõõnade tasakaalustuseks teisi taastuvenergiaviise - näiteks tuuleparke, pidevalt panustamist tehnoloogia arengusse ning selle võimalikult kiiret laiemale ringile kättesaadavaks tegemist.

Niisiis, päikesepaneelid on mõttetu haip? Kaugel sellest. Kui paneelid on paigaldatud oma pere tarbeks kohta, kus nad ka päriselt päikest saavad, kui nende paigalduseks pole tulnud suure protsendiga laenu võtta ja kui on mõeldud ka energia salvestamise peale, on tegemist vägagi tänuväärt projektiga, et tagada oma energiasõltumatus.