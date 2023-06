TÕELISED MOWGLID! 40 päeva džunglis ekselnud lapsed leiti üles

Colombia džunglis ellu jäänud lapsed on kõik omavahel õed-vennad vanuses 13, üheksa, neli ja üks aastat. Kaheks nädalaks arstide valvsa pilgu alla toimetatud lapsed on nüüdseks juba lähedastele veidi oma üleelamistest rääkinud. Kõik kolm pardal viibinud täiskasvanut said surma, ent mitte kohe. Umbes neli päeva pärast õnnetuse toimumist heitis hinge laste ema…