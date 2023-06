President Alar Karis nimetas ametisse uued kohtunikud

Riigipea ütles, et kohtunikuametisse kandideerides otsustasid need inimesed võtta enda kanda veel suurema vastutuse kui senisel tööl õigusteaduse vallas. „Tean, et see on raske, stressirikas amet. Peate ju otsustama inimsaatuste ja suurte varaliste väärtuste üle,“ kõneles president Karis. „Olen aga kindel, et teis on vaimset tugevust olla oma töös alati tasakaalukas, erapooletu ja õiglane.“