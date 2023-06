SELGUS MAJAS! Vaata, millised maksud lähiaastatel tõusevad

Majutuse käibemaksumäär tõuseb 2025. aastast 13 protsendile. „Turism on oluline osa meie majandusest, mis vaikselt on hakanud august välja tulema ja taas kasvama. Et nad saaksid edasi kasvada ja riik saaks ka sektori arengust täiendavat maksutulu, tõime nende maksumäära algselt kavandatust väiksemaks,“ selgitab rahandusminister Mart Võrklaev.