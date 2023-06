Kreditex Ühisraha: tee jätkusuutlike investeeringute ja finantskasvu suunas

Võrratud turvameetmed

Kreditex Ühisraha peab investorite vahendite turvalisust väga oluliseks. Platvorm kasutab ranget hoolsuskontrolli, et tagada, et kõik platvormil loetletud investeerimisvõimalused vastavad rangetele krediidi- ja tagasimaksekriteeriumidele. Selline põhjalik lähenemine tagab, et investorid saavad oma investeeringute turvalisuse osas rahule jääda. Lisaks kasutatakse täiustatud riskijuhtimistehnikaid, et minimeerida makseviivituse riski, mis tugevdab veelgi platvormi tugevaid turvameetmeid.