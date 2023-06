Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku algatada peaministri umbusaldamine

„Reformierakond on koos oma koalitsioonipartneritega rikkunud head poliitilist tava, kui hakkab ellu viima otsuseid, millest enne valimisi sõnagi ei räägitud – see on Eesti inimeste usalduse kuritarvitamine,“ nentis Tanel Kiik. „Täna tahab Reformierakonna juhitav koalitsioon jõuga läbi suruda perehüvitiste kärpimise olukorras, kus alles eelmise aasta detsembris kõik erakonnad, sh Reformierakond, perehüvitiste tõstmist toetasid. Kolmapäeval pannakse usaldushääletusele erinevad maksutõusud, kusjuures täit ülevaadet maksumääradest ja nende mõjudest ei ole meil siiani. Seda kõike tehakse olukorras, kus meil on aegade väikseim sündimus, süvenev majanduskriis ning kõrge inflatsioon on olulisel määral vähendanud perede toimetulekut.“