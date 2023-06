KAS TEAD, KES SINU LAST VALVAB? Reidi masendav tulemus: lastehoidu saab tööle ka nõutud hariduse ja esmaabiteadmisteta

Aprilli lõpus üllatasid üht Tartu lastehoidu ootamatud külalised järelevalvest. Üldjuhul võõrustajaid sellistest „visiitidest“ ette ei teavitata. Adekvaatse pildi saamiseks on üllatusmoment oluline.

Kohapeal ja hiljem paberimajandust läbi vaadates avanenud pilt tegi ilmselgelt murelikuks. Näiteks selgus, et viimase kolme kuu jooksul on kaheksal päeval olnud hoius lubatust rohkem lapsi. Lisaks tegelesid lastega hoidjad, keda polnud nõuetekohaselt majandustegevuse registris tegevusloale kantud. Küll aga vaatasid tegevusloalt vastu juba ammu töölt lahkunud hoidjate andmed.

Seega puudus igasugunegi info, kes need uued töötajad on ja kas neil esmaabikoolituski on läbitud. Kui juhatajalt uuriti, kas hoidjad on ikka kriminaalkorras karistamata, nagu nõuab seadus, ei osanud too vastata.

Paraku pole see sugugi ainus selline juhtum.