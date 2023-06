Plahvatus bussipeatuses: naist pommiga tappa tahtnud mees otsib õigust Riigikohtust

Süüdistuse järgi oli Andrei Gordei pommi ootepaviljoni pannud ja selle õhanud 2021. aasta 14. märtsil. Plahvatas vaid detonaator, mitte pommis olev lõhkeaine. Peatuses sel hetkel bussi oodanud Andrei abikaasal tekkis plahvatuse tõttu sinikas, mis paranes mitu nädalat. Tema kolleeg, kellega ta oli seal koos, pääses ehmatusega. Harju maakohus mõistis Andreile 11 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Tema kaitsja Dmitri Školjar esitas apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kes ei muutnud maakohtu otsust. Ta on esitanud kassatsioonkaebuse riigikohtule. „Vaidlus käib selles osas, et süüdistatav konstrueeris lõhkeseadeldise selliselt, et see ei pidanud tekitama raskeid tagajärgi, mistõttu toimus bussipeatuses mitte plahvatus, vaid pauk,“ on Školjar öelnud Õhtulehele.