JUHTKIRI | Miks Kaja Kallas (RE), Lauri Hussar (E200) ja Lauri Läänemets (SDE) tahavad ajakirjandust nõrgestada?

Planeeritav ajakirjandusväljaannete käibemaksutõus üheksale protsendile toob kaasa hinnatõusu, mis omakorda tähendab vähem tellijaid, ajakirjanike koondamist ja leviala vähenemist. Olukorras, kus teabest on saanud piirideüleses infosõjas peamine relv, on see äärmiselt lühinägelik ja otsesõnu öeldes rumal tegevus. Loodus tühja kohta ei salli. Augu täidavad kallutatud väljaanded – võimalik, et ka idapiiri tagant – ja Eestis makse mitte tasuvad sotsiaalmeediaplatvormid, kus levivat infot keegi sisuliselt ei kontrolli.

On eriti küüniline, et korraks üritas Reformierakond isegi keerutada ideed, nagu maksutõusu vastu protestivad meediaettevõtted ei tahaks „panustada kaitsekulu tõstmisesse“. Eesti sõltumatud meediaväljaanded panustavad riigikaitsesse oma tegevusega iga päev.

Eesti päevalehed on oma sõna öelnud. Postimees kirjutas 5. mai juhtkirjas, et ajakirjanduse käibemaksutõus kahandaks kaitsevõimet. 7. mai Eesti Päevaleht tõi välja, et see oleks väikese tõhususega riigieelarvele, kuid surmav ajakirjandusele. Seda viimast kinnitasid Õhtulehega rääkinud kohalike ajalehtede esindajad.

Õhtuleht leiab, et tegemist on äärmiselt suure lollusega. Kellele seda vaja on? Et suunata arutelu riigis olulise üle kahtlastesse kallutatud portaalidesse ja sotsiaalmeediasse? Meenutagem erinevaid infojagamisel saamatuid parteilisi väljaandeid või kasvõi ajakirjanduslikku nurisünnitist nimega Tallinna TV. Jube raharaisk ja läbinähtav, mõttetu propaganda.