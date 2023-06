SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina alustas mitmel suunal pealetungi

Ometi näib, et midagi ikka toimub ja mitte vähe. Ukraina sõjavägi üritab läbi suruda Lääne-Zaporižžijas ning Donetski ja Zaporižžija oblastite piiri lähistel. Lisaks ei üritavat ukrainlased enam Bahmuti kandis kaitsepositsioonil olla, vaid ründavad sealgi vastu. Nende edu näib hetkel olevat eri rindelõikudes erinev. Kui ukrainlastel õnnestub Zaporižžija oblastist läbi tungida, on neil olemas ligipääs Krimmi.

Ukraina sisejulgeolekuteenistus (SBU) kinnitas reedel, et kuulas pealt ja salvestas telefonikõne, mis peaks tõestama, et Vene päritolu sabotaažirühmitus lasi õhku Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Salvestuses olevat üks venelane arvanud, et tammi õhkisid ukrainlased, teine aga parandab teda ning teatab vestluskaaslase üllatuseks, et „meie poisid tegid seda“. SBU avaldas küll pooleteiseminutise klipi, kuid ei öelnud rohkem üksikasju ei vestluse ega selles osalejate kohta. Hersoni oblastis on sajad tuhanded inimesed puhta joogiveeta. Hävinud on tuhanded veetulva teele jäänud majad.