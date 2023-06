TRAKTORIGA ÜLE AJAKIRJANIKU! Maffia hävitab Amazonase vihmametsa

„Kalamehed saavad väga vihaseks, kui me neid läbi ei lase,“ räägib da Silva The Guardianile. „Mõnikord ei saa ma neid peatada, vastasel juhul nad tapaksid mu ära.“ Tema vahipost Amazonase vihmametsas asub täpselt sealsamas, kus ööbisid aasta tagasi enne oma viimasele teekonnale suundumist hõimudeuurija Bruno Pereira ja ajakirjanik Dom Phillips. Vanahärral on põhjust hirmu tunda, sest kuritegelikud ühendused on muutnud maailma kopsudeks kutsutud džungli, mille territooriumile mahuks umbes kümme Prantsusmaad, põrgulikult ohtlikuks.