„Me oleme olemas!“ Tartu juudi kogukond tähistas sõjas hävinud sünagoogi asukoha

Vahetult Aura veekeskuse kõrvale asetatud tahvlil on lühike kokkuvõte 1903. aastal avatud ja pühitsetud Tartu sünagoogi ajaloost. Tõde on see, et sünagoog ei seisnud praeguse Aura keskuse kohal, vaid teisele poole Turu tänavat ehitatud hruštšovka asemel.