Macron tänas Annecy ründaja peatanud kangelast

Neljapäeval Prantsusmaal Annecy linnas noarünnakus viga saanud lapsed paranevad, nende kõigi tervislik seisund on stabiilne. Nüüdseks on täpsemalt teada, et lisaks neljale lapsele sai viga ka kaks täiskasvanut. Üks haavata saanud lastest on kolmeaastane briti tüdruk.