Riigikohus: Ain Seppiku kinnipidamine oli õigusvastane, maksta tuleb hüvitist

Kohus mõistis Seppikule mittevaralise kahju hüvitisena välja kokku 303 eurot. Õigusvastase vabaduse võtmise eest makstav hüvitis on seaduses seotud keskmise kuupalgaga ja praegusel juhul oli see kahe päeva eest 103 eurot. Käeraudade põhjendamatu kasutamise eest oli riigikohtu hinnangul mõistlik hüvitis 200 eurot.

Kaitsja, vandeadvokaat Dmitri Teplõhh loodab, et märgitud lahend muudab eelkõige õiguskaitse organite suhtumist inimõigustesse. „Ei välista, et see lahend muudab ka kinnipidamiste praktikat tulevikus ja sellist toimingut ei kasutata nö „igaks juhuks“,“ rääkis ta. „Rõhutan, et kinnipidamise aluseid selles asjas ei eksisteerinud, uurimisasutus ja prokuratuur nende olemasolu ei hinnanudki, samuti puudus põhjendatud kahtlustus Ain Seppiku kinnipidamiseks. Suurepärane, et nüüd ka kohtulahendiga selgelt tuvastatud, et Ain Seppiku kahtlustatavana kinnipidamine oli õigusvastane.“