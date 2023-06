Riigikohus: Ain Seppiku kinnipidamine oli õigusvastane

Seppiku kaitsjad esitasid hiljem taotluse süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks. Nad väitsid, et Seppiku kinnipidamine, käeraudade kasutamine ja kriminaalasja kohta meedias info avaldamine oli õigusvastane. Riigiprokuratuur ja maakohus jätsid kaitsjate taotluse täielikult rahuldamata, kuid ringkonnakohtu hinnangul olid põhjendatud etteheited käeraudade kasutamisele.

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus aga täna avaldatud määruses seisukohale, et ka Seppiku kinnipidamine oli õigusvastane.

Kolleegium rõhutas esmalt, et põhiseaduse järgi on igaühel õigus vabadusele ja isikupuutumatusele. Samuti on põhiseaduses ja sellele tuginevates seadustes kirjas ammendav loetelu juhtudest, mil inimeselt võib vabaduse võtta. Ent selles kriminaalasjas jätsid maa- ja ringkonnakohus kinnipidamise põhiseadusliku aluse sisuliselt tuvastamata.