VIDEO | Kaht Lõuna-Eesti liiklushuligaani karistati aresti ja juhtimisõiguse ära võtmisega. 18aastane kihutaja: tahtsin maanteel oma sõiduki tehnoseisundit kontrollida

5. juunil märkas politseipatrull Jõgevamaal neile vastu liikumas sõiduautot BMW, mille kiiruseks mõõdeti ligemale 170 km/h. „Niipea, kui õigusrikkuja politseisõidukit märkas, otsustas ta kiirendada ning vastutuse eest põgeneda püüdes keerata järsult kõrvalteele ning peita oma sõiduvahend ära metsa vahele. See manööver mõistagi juhile mingit eelist ei toonud ning loetud sekunditega leidis politseipatrull metsateele varjunud sõiduki üles,“ selgitas Tartu jaoskonna teabegrupi juht Taivo Rosi.

Ta lisas, et juhil tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused. „Ta peeti sündmuskohal kinni ning viidi otsejoones Tartu vanglasse. Päev peale kinnipidamist toimunud kohtuistungil määrati mehele liiklusrikkumise eest 15 arestipäeva ning lisakaristusena võeti temalt kaheksaks kuuks ära mootorsõiduki juhtimisõigus,“ lisas Rosi.

Teine liiklusrikkuja tabati politseinike poolt samal päeval Tartumaal, kui varasemalt karistamata 18aastane noormees otsustas maanteel oma sõiduki tehnoseisundit kontrollida. „Tundub küll veider, aga just nõnda noor mees oma õigusrikkumist ka põhjendas. Väidetavalt tekkis mehe sõidukil mingi ootamatu tehnorike, mida ta järsu kiirendusega kontrollida proovis. Paraku tõusid kiirused aga sedavõrd suureks, et kontrollsõit lõppes algaja juhi jaoks Tartu vanglas,“ kirjeldas politseinik. Ta lisas, et noormees oli alles maikuu algul endale juhiload saanud, kuid nüüd peab ta mõtlematu teo tõttu kandma kohtu poolt määratud karistuse ning loovutama äsja saadud load suisa pooleks aastaks.

Rosi märkis, et piirkiiruse ületamine ja purjus peaga auto juhtimine on kahtlemata ühed ohtlikumad liiklusalased rikkumised üldse. „Ainuüksi see, et ühel ja samal päeval tabati Tartu politseijaoskonna tööpiirkonnas kaks nõnda ohtlikku liiklusrikkujat on murettekitav. Õnneks jäid traagilised tagajärjed sellel korral saabumata ning jääb vaid loota, et määratud karistused mõjutavad meeste arusaamu nõnda, et tulevikus ollakse liikluses pigem eeskujulikud,“ lisas ta.