SAUNANAISE ALASTI TÕED | Elis Seppius: ja seal ta seisis, mu kallis vanavanaema Aliide, jagamas õpetusi. Noh, et kuidas päriselt oma elu elada ja nii

Miski siin ilmas ei teki tühjale kohale – ikka on kõigel nii eellugu kui koht, kuhu sündida. Nii on lugu ka eestlasi tabanud uue laine saunahullusega, mida me hellitavalt saunaaastaks kutsume. Väite näitlikustamise huvides võib lahkamiseks ette võtta allakirjutanu igavavõitu tavainimesest entusiastlikuks saunanaiseks saamise loo.