ÕL VIDEO | Pevkur: Ukraina kogemus näitab, et vajame eelkõige moona, suuremat tulejõudu ja paremat õhukaitset

Kaitseminister Hanno Pevkur selgitas, et riigikaitse arengukava sõjalise kaitse osa oli vaja üle vaadata, kuna julgeolekuolukord on muutunud, ehkki arengukava kinnitati alles 2021. aasta detsembris. Arengukava kinnitatakse tavaliselt kümneks aastaks.

„Ukraina kogemus näitab selgelt, et vajame Eesti kaitsevõime tugevdamiseks eelkõige moona, suuremat tulejõudu ja paremat õhukaitset,“ lisas Pevkur, kelle sõnul on uuendatud arengukava otsused seotud lisaks Ukraina sõja õppetundidele ka otsusega viia riigikaitsekulud kolmele protsendile SKTst. „Meie jaoks on väga selge eesmärk viia Eesti kaitsevõime uuele tasemele ning selleks tuleb kaitsevägi võimalikult kiiresti varustada kõige vajalikuga,“ märkis ta.

Olulisimana suurendatakse üksuste lahinguvõimet ja tulejõudu. Kui kehtiv arengukava koos vabariigi valitsuse 2022. aasta lisaotsustega nägi ette moona jaoks 1,3 miljardi euro eest, siis nüüd täiendatakse reservi veel ligi ühe miljardi euro eest, mille tulemusel saab Eestil olema laskemoonavarusid olulisimate relvasüsteemide jaoks üle kahe korra rohkem kui seni kehtinud plaanid ette nägid.

Arengukava uuendamisega jõuavad Eesti kaitsekulud kolme protsendini SKTst, fookuses on peale täiendava laskemoona hankimise ka üksuste vastupidavuse suurendamine ning suurtüki- ja luurevõime suurendamine. Uute üksustena luuakse ratastel liikursuurtükipataljon ja diviisi luurepataljon.

„Kaitsekulude jõudmine kolme protsendini SKTst on kindlasti märgilise tähtsusega nii meie enda kui meie liitlaste jaoks. Eesti on aastaid silma paistnud iseseisva kaitsevõime süsteemse arendamise, läbimõeldud reservsüsteemi ja varustushangete efektiivsusega. Arvestuslikult on kaitsekulud arengukava perioodil täiendavalt 5,4 miljardit eurot,“ ütles kaitseminister.

Pevkuri sõnul on Eesti oma kaitsevõime arengut Ukraina sõjast lähtuvalt oluliselt kiirendanud. „Meil on juba töös mitme olulise võime hankimine. Eesti tegi eelmisel aastal terve rea erakordselt vajalikke otsuseid kaitsevõime kiiremaks arendamiseks, milleks valitsus eraldas 1,2 miljardit eurot. Need puudutavad näiteks lühi- ja keskmaa õhutõrjet, tankitõrjet, kaudtuld, aga ka maakaitse suurendamist kaks korda ja liitlaste vastuvõtmist,“ ütles Pevkur.