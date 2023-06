MAKSUTÕUSUD FINIŠIJOONEL! Ajakirjandus saab maksulitri, turismindus pääseb hullemast

„Saan kinnitada, et valitsus otsustab esmaspäeva hommikul maksude eelnõude sisu ja võimalikud muudatusettepanekud,“ ütles rahandusminister Mart Võrklaev, täpsustamata detaile: millised maksud kui palju tõusevad. Võrklaev kinnitas, et kogu maksudebatis on kohtutud kõikide osapooltega igas formaadis ja korduvalt, rääkimata Riigikogu fraktsioonidest ja komisjonidest: „Seda, et kedagi ei oleks kuulatud või midagi arutatud – seda ei ole. Kas otsused on kujundatud iga sektori täpsete soovide järgi, seda näeme, kui seadused [ehk maksutõusud] saavad vastu võetud, tehtud on ka erinevaid kompromisse.“