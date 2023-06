Riigikogule anti üle 23 748 allkirja laste arvelt kärpimise vastu

„Meie liitu kuulub 3300 perekonda, selle taustal ligi 24 000 allkirja näitavad, et laste ja perede arvelt kärpimine ei tee muret üksnes meie liikmetele ja suurperedele,“ märkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „Meie initsiatiiv puudutab iga Eestis kasvavat last ja seetõttu oleme veendunud, et kiired kärped igasuguste mõjuanalüüsideta löövad valusalt nii lapsi, nende vanemaid kui ka järgnevate aastate sündimust,“ ütles Õunap kohtumisel.