Peaprokurör vaidlustas Nikolai Ossipenko vahi alt vabastamise

Tartu ringkonnakohus tühistas Viru maakohtu loa hoida kahtlustatavat vahi all kuni kaheksa kuud. Nende hinnangul ei ole käesoleval ajal enam põhjendatud Ossipenko suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine. Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et prokuratuur taotleb üle kuue kuu vahistamise pikendamist alusel, et kriminaalasi on eriti keerukas ja mahukas. Eelkõige seisneb see selles, et kahtlustus on esitatud mitmele inimesele. „Prokuratuur taotleb riigikohtult Nikolai Ossipenko vahi alla võtmist, sest prokuratuuri hinnangul saab vaid nii ära hoida uute kuritegude toimepanemist ja menetlusest kõrvalehoidumist,“ selgitas prokuratuuri pressinõunik Kristiina Kivari Õhtulehele. Kahtlustuse järgi on Ossipenko mõjutanud Kohtla-Järve ametnikke ja volikogu liikmeid, et nad langetaksid temale kasulikke otsuseid. Kahtlustuse järgi on tema ettevõte N&V hooldanud teid ja tänavaid mitmes Ida-Virumaa omavalitsuses. Põhjarannik on kirjutanud, et Kohtla-Järve linnapea allkirjastas viieaastase ja 15 miljoni euro suuruse teede ja tänavate hooldamise lepingu N&V järeltulija, sel kevadel asutatud firmaga EKONV Grupp.