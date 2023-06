Teist korda purjuspäi roolis: kohus karistas hambapolikliiniku juhti

Tiit Kaasikut süüdistatakse selles, et ta juhtis tänavu 29. mai õhtul Saaremaa vallas Toyota Corollat alkoholijoobes. Pärnu maakohus on teda ka varem sõiduki juhtimise eest alkoholijoobes karistanud. Pärnu maakohus tunnistas Kaasiku juuni alguses süüdi ja karistas teda ühe aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Vangistus asendati 417 tunni üldkasuliku tööga, mis tuleb ära teha kahe aasta jooksul. Lisakaristusena võttis kohus Kaasikult pooleks aastaks ära mootorsõiduki juhtimise õiguse. Kohtuotsus pole jõustunud. Saarte Hääl kirjutas, et Kaasik ei jätka hambapolikliiniku juhina. „Lahkun ametist, sest minu käitumine töövälisel ajal on olnud lubamatu,“ märkis ta.