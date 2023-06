Surnuks pussitatud mehe üks sõber võeti vahi alla, teine lasti koju

Teisipäeval pidas politsei Viljandis kinni 50- ja 58aastase joobes mehe, keda kahtlustatakse Margusele surmavate vigastuste tekitamises. Häirekeskusele tuli nimelt teade, et kell 20.30 on leitud on vägivallatunnustega mehe surnukeha. Esialgsetel andmetel oli teda löödud noaga. Maja, kus kõik see juhtus, asub Viiratsi külje all oleva suure ringristmiku kõrval. Lähimaks naabriks on tuntud kütuseketi tankla ning Viljandini on kilomeetri jagu maad ja Viiratsi aleviku esimeste majadeni 300–400 meetrit. „Päev varem veel nägin Margust Viljandi Coopi juures, oli seal kahe joomakaaslasega. Kui uudist kuulsin, siin lõi nagu noaga südamesse,“ ütleb majast mööduv tervisesporti tegev naine.