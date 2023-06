New York, Toronto ja Detroit võistlesid, kellel on saastunum õhk

Põhja-Ameerika linnad on mattunud ebamaist kollakat-oranžikat tooni tossu kätte. Õues kõndides olla tunda, kuidas silmad hakkavad kipitama ja kurk läheb kähedaks. New Yorgis registreeriti põgusalt maailma halvim õhukvaliteet (tavaliselt kuulub see „au“ näiteks Delhile Indias või Lahorele Pakistanis). Suurlinnast enam kui 700 kilomeetrit kaugemal asuv Detroit aga kuulutas, et neilgi on üks ebatervislikem õhk, mida sisse hingata. Reedel ja laupäeval võib oodata, et Mootorilinnas hakkavad tossutama ka kümned tuhanded kohale voorivad „Swiftie'd“ – suurel spordiareenil toimuvad superstaar Taylor Swifti kontserdid.