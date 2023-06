KUS SUITSU, SEAL TULD? Tallinna linn mängis võimalusega, et Rocca al Mares polekski kaubanduskeskust

Tallinna linna masinavärgi torudesse on takerdunud Rocca al Mare keskuse ja selle ümbruse detailplaneeringu algatus: valitsejad on arendaja jaoks arusaamatult pikendanud materjalide läbivaatamise tähtaega. Ühtlasi on linnavalitsuses mängitud mõttega, et tulevikus polekski praeguses kohas enam kaubanduskeskust.