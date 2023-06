SÕJAKOKKUVÕTE | Tammi õhkimise ootamatud tagajärjed okupantidele

Ukraina armee Lõuna väejuhatuse pressiesindaja Natalja Humenjuk ütles Ukraina televisioonile: „Paljud jalaväemiinid [okupeeritud aladel] on paigast liikunud ja muutunud ujuvateks miinideks. Need kujutavad endast suurt ohtu.“ Ta selgitas, et need plahvatavad tõenäoliselt omavahel kokku põrgates või kokkupõrkel rusuga.

Ukraina relvajõudude peastaap kirjutas neljapäevahommikuses ülevaates, et Kahhovka tammi õhkimine põhjustas ka õhkulaskjatele endile ohvreid ning kaotusi varustuses. Eelkõige olevat vigastatuid, hukkunuid ja teadmata kadunuid Venemaa relvajõudude 7. õhurünnakudiviisis ja 22. armeekorpuse üksustes. Lisaks on need üksused veetulvas kaotanud mitmeid välilaskemoonaladusid ja toiduhoidlaid, sõidukeid ja soomusmasinaid ning muud vara. Kui Nova Kahhovka linna elanikud asulast põgenesid, lasi nendega koos jalga ka Vene sõjaväelasi, kes olevat ukrainlaste hinnangul kasutanud tsiviliste inimkilbina.