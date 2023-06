„Hea huumorisoon, südamlik.“ Briti armee mälestab Emajõkke uppunud võitluskaaslast

Suurbritannia armee kinnitas neljapäeval, et Tartus Emajõkke uppunud sõdur oli 24aastane jalaväelane Israel Delanimati. „Kuigi ta oli veel noor mees, oli ta aega panustanud ka muusikasse, kokakunsti ja võitluskunstidesse. Meil on au, et ta otsustas ka armees osaleda,“ meenutab uppunud sõdurit tema ülem.