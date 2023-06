KAITSJA PÕRUS TÄIELIKULT: hoolealuseid seksuaalselt kuritarvitanud mees jäi ringkonnakohtu ukse taha

Aprilli algul tunnistas Pärnu maakohus Rauli Talviste süüdi hoolealuste väärkohtlemises. Süüdistuse kohaselt kasutas ta ära tema hoole all olnud eakate meeshoolealuste abitut seisundit ja pani nende suhtes toime seksuaalkuritegusid. Õhtuleht on varem kirjutanud, et Talviste kuritarvitas seksuaalselt isegi liikumisvõimetuid mehi.