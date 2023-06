ENDA SOO MÄÄRAMISE VABADUS | Transinimeste juht Mel Zelmin: praegune on alandav. Seksuoloog Imre Rammul näeb suuri probleeme

Kui üle 20 aasta on Eesti transinimesed pidanud käima mööda arstlike ekspertiiskomisjone, et alustada hormoonraviga ja enda isikuandmeid muuta, siis mõne aasta pärast võib kõik muutuda. Enda soo määramise vabadus, mille puhul saaksid inimesed valida, kuidas on nende kohta dokumentides märgitud, võib saada uueks reaalsuseks, nagu seda on paljudes teistes Euroopa riikides.