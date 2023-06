Kultuuriministeeriumi kantsleriks saab Kristiina Alliksaar

„Kultuuri-, spordi ja lõimumisvaldkond on kirju ning siin on palju väljakutseid, kuid kindlasti rohkem rõõmu. Mul on suur au ja vastutus see väljakutse vastu võtta ning pakkuda valdkonnale tuge, mis vajalik ja võimalik – minu senine kogemustepagas loob selleks tugeva aluse,“ ütles Kristiina Alliksaar.