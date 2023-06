„KEDAGI EI HUVITA!“ Isehakanud suvitajad laiavad Kundas riigimaal, naabrid saadetakse kahe kannika vahele

„Küsimustele, mida nad teevad ja mille alusel, tuli ebaviisakas vastus, et see pole minu asi ja ära mine sinna, kuhu pole vaja,“ kirjutas Koyvistoynen mitmetele asutusetele tänavu mai alguses. Maikuu lõpus saatis peremees ametiasutusele juba järgmise kirja: „Ehitati veel üks hoone ja sisse tassiti veelgi rohkem prügi.“ Koyvistoynen kurtis, et ei saa oma territooriumi korrastada, sest naaber on tema aiaalusele laotanud ehitusmaterjale, lisaks kasutakse seda piiriala keha kergendamiseks. „Kui proovid mistahes tööd alustada, algavad ähvardused ja väited, et see on nende maa ja suvila, mille nad ostsid koos korteriga.“