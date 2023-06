VIDEO | Kaja Kallas: valitsusel ei jäänud muud võimalust, kui maksude ja perehüvitiste eelnõud usaldusküsimusega siduda

„See tähendab seda, et valitsus võtab seaduste menetelemise üle ja paneb hääletusele koos muudatusettepanekutega, mida ikka arvesse võtame, mida opositsioon on teinud,“ sõnas Kallas. „Paha lugu on see, et just enne siia tulles sain info, et ka vabariigi valitsuse seadused muutmise eelnõule on tehtud sadu muudatusettepanekuid, mis tähendab, et tõenäoliselt ka selle peame usaldusküsimusega siduma.“

Valitsuse seadus puudutab valitsuse töökorraldust: kuidas on jaotatud ministeeriumid, millised on vastutusalad. „Kuna meie ei sekku riigikogu töökorraldusse, siis tõesti palume, et toetatakse ka seda. Paljudes riikides on nii, et peaminister ise saab otsustada, millised on ministeeriumid ja need pusletükid kokku panna. Meil on ta seaduses ja seadust loomulikult menetleb riigikogu. Aga ka sinna on tehtud obstruktsiooniettepanekud, mis näitab, et tegelikult ei ole sisulist soovi parlamendi poolt lasta ka meil tööd teha. Soov on ilmselt viia asi nii kaugele, et sügisel esile kutsuda erakorralised valimised.“

Valitsus sidus perehüvitiste seaduse ning maksumuudatuste vastuvõtmise riigikogus usaldusküsimusega

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks otsuse siduda peretoetuste eelnõu ning tulumaksu, käibemaksu, aktsiisi ja hasartmängumaksu seaduse muudatused riigikogus enne teist lugemist usaldusküsimusega ja teeb parlamendile ettepaneku arutada eelnõusid riigikogu 12. juuni ja 14. juuni istungitel, edastas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.



Lisaks perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule (17 SE) sidus valitsus usaldusküsimusega alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise eelnõu (145 SE), hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (147 SE) ning tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE).



Valitsus palub ühtlasi riigikogu esimehel kavandada eelnõu 17 SE vastuvõtmine riigikogu 12. juuni 2023. a istungi päevakorda ja eelnõude 145 SE, 146 SE, 147 SE ja 148 SE vastuvõtmine riigikogu 14. juuni 2023. a istungi päevakorda.



Kui valitsus seob tema poolt algatatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne eelnõu teist lugemist, võtab ta üle juhtivkomisjoni töö ja riigikogu esimees edastab valitsusele kõik eelnõule esitatud muudatusettepanekud. Seejärel peab valitsus koostama eelnõu uue teksti, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskirja. Ühtlasi määrab valitsus aja, millal riigikogu usaldusküsimusega seotud eelnõu arutab.



Eelnõu arutamisel esineb ettekandega valitsuse esindaja, kellele iga riigikogu liige saab esitada kaks küsimust. Pärast seda algavad läbirääkimised, mille käigus saavad arvamust avaldada kõik riigikogu liikmed, aga ka komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda. Pärast läbirääkimiste lõpetamist läheb eelnõu lõpphääletusele. Kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, teavitab riigikogu esimees sellest viivitamata vabariigi presidenti ja valitsus astub tagasi.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas rääkis riigikontrolli auditist eesti keele õppest vene õppekeelega koolides.

„Audit on väga kriitiline kõikide osapoolte suhtes, kes vastutavad hariduskorralduse ja hariduse andmise eest. Nii haridusministeerium, kohalikud omavalitsused, koolipidajad ja koolijuhid ei ole tegelikult taganud seda, et seaduseda pikemat aega kehtestatud eesmärk, et vene kodukeelega lapsed, kes lõpetavad Eestis põhikooli, omavad vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Seda ei ole saavutatud. Eesmärk oli, et aastaks 2020 omavad eesti keele oskust vähemalt tasemel B1 90 protsenti, siis täna oleme jätkuvalt seisu, kus seda omavad 60 protsenti,“ seletas Kallas.