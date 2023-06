OTSE | Kaja Kallas: meil ei jää muud võimalust, kui maksude ja perehüvitiste eelnõud usaldusküsimusega siduda

Peaminister Kaja Kallas ütles, et riigikogu jätkuva obstruktsiooni tõttu on valitsus sunnitud seadusandliku protsessi toimimiseks valitsuse usaldusega siduma mõned valitsuse poolt riigikogule meneteleda antud eelnõud. See puudutab nii maksueelnõusid kui perehüvitiste seadust ning sellega seonduvaid seadusi.

„Kõigi nende eelnõude eesmärgiks on muuta hetkel kehtivaid seaduseid ja need tuleb jõustada enne 1. juulit. Me esitasime need eelnõud riigikogule heas usus ja lootuses, et parlament suudab need tavapärase korra aluses menetleda ning parlamendis tekib arutluste käigus ühine arusaam planeeritavate muudatuste osas,“ ütles Kallas.

Seetõttu jäeti eelnõudele kümnepäevane menetlustähtaeg. „Nii ei läinud ja riigikogu opositsioon on lisaks parlamendi töö takistamisele, mida mõni riigikogu liige on otseselt nimetanud riigikogu trollimiseks, esitanud nendele eelnõudele 1500 muudatusettepanekut, millest vaid mõni üksik on siuline. Seda on opositsiooni juht Martin Helme ka välja öelnud,“ seletas Kallas.

Enne eelnõude esitamist ähvardas opositsioon obstruktsiooniga juhul, kui maksualased eelnõud esitatakse ühe eelnõuna. Koalitsioon võttis neid kuulda ja selgus, et see polnud sisuline ettekääne ja tahtmist debatti pidada tegelikult ei olnud.

Kallas kohtus eelmisel nädalal kaks korda kõikide erakondade esimeestega, et leida lahendusi.

„Pakkusime eraldi kompromisse, et jõuda kokkuleppele, et opositsioon võtaks obstruktsiooni tagasi ja me saaksime neid eelnõusid tavapärases korras menetleda. Need kompromissettepanekud ei langenud väga viljakasse pinda ja tõsi on see, et kuna opositsioonis on kolm erakonda ja kui üks on nõus, siis teine ei ole,“ nentis Kallas.