TÄISMAHUS! MU LAPS ON GEI! | Ühe ema võitluse lugu: „Ütlesin ausalt, et olen kristliku taustaga räige homofoob, aga ma lihtsalt kardan tema pärast!“

Tegelikult on seda paraadi vaja ju sellekski, et keegi tavaline ja tagasihoidlik, kes praegu kodus või sõprade seltsis mõtleb, et appi, olen täielik värdjas, kuna mulle meeldib samast soost inimene, ja sel elul siin pole enam mõtet – et ta näeks ja kuuleks: sa ei ole üksi! Sa ei ole imelik! Ammugi ei ole sa värdjas! Meid on veel. See läheb kergemaks! Koos peame vastu.

Kristel Rannaääre, O.M.A Keskus

Eesti LGBT Ühingu tegevjuht

Kristel Rannaääre Foto : Stanislav Moshkov

Minu jaoks on Heleni lugu sümbol tõelisest armastusest. Armastusest, kus vanem päriselt seab oma lapse heaolu esikohale. Seejuures mõistes, et temal vanemana on vaja kasvada ja mitte võtta seisukoht, et tema lapsel on midagi viga ning laps on see, kes peab muutuma „normaalseks“.

On mõistetav, et vahel, võib olla vanemal raske leppida oma lapse LGBT+ identiteetiga, sest arvatakse, et see on vale. Usutakse, et see on faas, sõprade mõju, mood, haigus vms ja ei suudeta uskuda, et see on kaasasündinud ja normaalne.

Me tuleme ajast, kus LGBT+ identiteeti on käsitletud haigusena, hälbena, kõrvalekaldena, ebanormaalse või ebamoraalsena, mis ongi kujundanud meie pildi LGBT+ teemadest. Vahepeal on aga aeg edasi läinud ja teadus on leidnud uusi tõendeid, mis üheselt kinnitavad, et LGBT+ on sünnipärane ja normaalne.