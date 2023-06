MU LAPS ON GEI! | Ühe ema võitluse lugu: "Ütlesin ausalt, et olen kristliku taustaga räige homofoob, aga ma lihtsalt kardan tema pärast!"

Selle loo kirjutasime mina ja Helen kahasse. Helenil, mu ammusel tuttaval, poleks probleemi esineda ka oma tavanime all. Kuid arvestades Eesti ühiskonnas valitsevaid tuuli otsustasime mõlemad, et see lugu on tema verinoore lapse huvides targem kirjutada varjunime kasutades – üks asi on ühiskonna eelarvamused, teine oma kogukonna sees lokkav vaen. Kuid Helen tunneb, et ta ei taha enam vait olla. Ta tahab jagada oma lugu, kuidas tema kristlasest pereemana leppis oma lapse homoseksuaalsusega ja leidis sellest kinnitust oma usulegi.