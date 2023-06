Õigusteadlane: Pruunsilla ja Humala kriminaalasi tekitab palju küsimusi, ka tõendite osas

Kaitsepolitsei esitas Bigbanki nõukogu esimehele ja Isamaa suurrahastajale Parvel Pruunsillale kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises ning võttis ära tema arvuti ja telefoni. Üliõpilaskorporatsioon Sakala, mille liikmete hulka kuulub Pruunsild, oli hiljuti ostnud Riigi Kinnisvara AS-ilt 1,22 miljoni euro eest Tartus Kuperjanovi 9 asuva, aastaid kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone. Kahtlustuse kohaselt oli Pruunsilla koolivend, toonane Tartu abilinnapea Priit Humal mõjutanud linnavalitsust loobuma maja omandamisest, et selle saaks ära osta Sakala vilistlaskogu. Ühtlasi väidab kapo Pruunsilla sõnul, et Humal ja tema pereliikmed on võtnud laenu Bigbankist, mis 50 protsendi ulatuses kuulub Pruunsillale. Professor Jaan Ginteri sõnul on praeguseks kõige suurem vastuolu selles, kas Tartu abilinnapea sai jääda Bigbanki omanikust sõltuvaks Bigbankist saadud laenude kaudu.„Prokuratuur on olnud raudkindlalt seisukohal, et see nii on ning neil olevat ainult see veel välja selgitamata, millise protsendiga see laen on saadud, s.t. kas see oli ikka tavakohastel turutingimustel. Kuid Humal on avalikult väitnud, et tema ega tema perekonnaliikmed Bigbankist laenu võtnud ei olegi. Kui see tõesti nii on, siis jätavad Kapo ja prokuratuur endast väga lohaka mulje,„ räägib Ginter. Tema sõnul on omajagu arusaamatu see, kuidas Kapo ametnike juurateadmised nii lünklikud on, et nad hakkasid segama kahtlustatava privaatse telefonisuhtluse võimalust oma advokaadiga. „Nad väidetavalt nõudsid, et see toimuks nii, et nemad saaksid seda kõrvalt pealt kuulata. Kõrvalt vaadatuna tundub, et sellega andsid nad selge punktivõidu kaitsemeeskonnale,„ sõnas Ginter. „ Ega päris arusaadav ole seegi, kuidas prokuratuur nõustus sellega, et asuda üht kahtlustatavat süüdistama toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises. Kui prokuratuuri kirjeldatud sündmuste ahelat jälgida, siis võiks sealt välja lugeda mitmeid muid juriidilisi konstruktsioone, kuid toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamise kvalifikatsioon ei tuleks küll nendest sündmustest pähe,“ selgitab Ginter. „Märksa mõistetavam oleks kvalifitseerida toimunu toimingupiirangu rikkumisele kihutamiseks või isegi altkäemaksuks, aga ilmselt poleks prokuratuuril selliste süüdistuste toetamiseks tõendeid käes. Üpris kahtlane on muidugi seegi, kas praegusegi süüdistuse jaoks piisavalt tõendeid võiks leiduda.“

Ginteri sõnul oleks kõige skandaalsemasi siis, kui kogu praegune menetlus oleks tõesti kunstlikult püsti pandud selleks, et saada juurdepääs Bigbanki omaniku arvutile, et sealt otsida tõendeid hoopis mõne erakondade tegevusega seotud kuriteo toimepanemise kohta nagu kirjutab Postimees. „Väga tahaks loota, et meie õiguskaitseasutused sellise poliitilise värvinguga avantüüri peale siiski valmis minema ei ole,” lausus Ginter.