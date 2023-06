Tallinna linn pole sugulasi palganud ja kriminaaluurimise alla sattunud lasteaiajuhti töölt vabastanud

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalmenetlust Tallinna Pae ja Tallinna Muhu lasteaia direktori Juulia Djomina suhtes paragrahvides, mis puudutavad ametiisiku poolt omastamist ning toimingupiirangu rikkumist. Tallinnal ei ole süüdistuse sisu teada. Samuti ei ole kohus linnale teadaolevalt nimetatud isiku asjus ametist kõrvaldamise otsust teinud.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et lasteaiadirektor palkas nii oma ema, õe, väidetava elukaaslase kui ka tütre. „Kuna tõendite kogumine on algusjärgus, siis ei saa me praegu rohkem infot menetluse kohta avaldada,“ lausub prokuratuuri avalike suhete nõunik Kristiina Kivari.