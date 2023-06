SÕJAKOKKUVÕTE | Kiievi pommivarjendite kehv seisukord

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et Kiievi väed on Bahmuti ümbruses üle läinud kaitsetaktikalt ründamisele. Ta rääkis, et viimase päeva jooksul on linna erinevates osades edasi liigutud 200–1100 meetrit. Maljar lisas, et vaenlase poolt juhib sõjategevust Vene regulaararmee, kuid mõned Wagneri eraarmee võitlejad jäid siiski tagalasse. Ukrainlaste plaan võib olla venelased Bahmutis kotti tõmmata.

Ukraina strateegilise tööstuse minister Oleksandr Kamõšin teatas, et pealinna pommivarjendite seisukord on nukker. Ministeeriumi auditi põhjal on kasutuskõlblikud vaid 65 protsenti Kiievi varjenditest. Audit korraldati pärast seda, kui pommitamise tagajärjel hukkusid kolm inimest, nende seas üheksa-aastane tüdruk. Polikliiniku all asuvasse varjendisse suundunud inimesed ei pääsenud sinna sisse. Käivad jutud, et kliinikus tööpostil olnud turvamees oli purjus. Kyiv Independent kirjutab, et linnavalitsus kutsus pärast skandaali rahvast üles teavitama varjenditega seotud probleemidest. Kaebusi tuli esimese päevaga ligi 1000.