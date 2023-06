„HUNDID MEIL EI MÕISTA NALJA – KIMBUTAVAD LAMBAKARJA!“ Võrumaa talunik on kiskjatega hädas

Mihhail Lingil on Nõnova külas suur lambakasvatus. „Umbes 1000 jalga,“ ütleb ta. Ja selgitab, et see tähendab 250 neljajalgset. Viimased aastad on tema loomi rünnanud naabruses elav hundikari. Link ütleb, et karjas tundub olevat kuus võsavillemit.