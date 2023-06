HÄDAABI VÕI UNIVERSAALNE NÕUANDELIIN? Inimesed valivad 112 mõnikord väga totrate probleemidega

Õhtulehe ajakirjanik käis päästekorraldaja töövarjuks, et näha, milliste olukordadega selles ametis rinda pista tuleb. Anneli Sibul, kelle tegemisi ma reede õhtul südaööni vaatlen, on kolmeaastase staažiga päästekorraldaja. Ta on pälvinud ka siseministeeriumi Elupäästja medali. Kõik algas ühest kõnest – helistaja teatas Rae vallas läbi rabajärve õhukese jää vajunud kahest mehest ja kahest lapsest. Sibul püsis liinil, kuni päästjad abivajajateni jõudsid.