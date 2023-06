JUHTKIRI | Eesti oma Kahhovka tammid

Esimene suur tundlik objekt on otse piiri ääres – Narva elektrijaamad, Eesti suurimad elektri- ja soojusenergia tootjad, mis annavad üle 90 protsendi Eestis toodetavast elektrienergiast. Selle kompleksi lõhkumise mõju Narva elanikkonnale, mis on valdavalt venekeelne? Ajaloost on küllaga näiteid, et see Venemaad ei huvita. Blatnoilik mentaliteet „sure sina täna, mis sest, et mina homme” on kehtinud mitmeid põlvkondi.