VENEMAA TERRORIL POLE PIIRE | Marko Mihkelson: enne läheb jumalapäike looja, kui suudaks üles lugeda sõjakuriteod, mida Venemaa Ukrainas toime pannud

Teisipäeva varahommikul Kahhovka tammil toimunu on puhtakujuline sõjakuritegu. Klassikuid tsiteerides võiks öelda, et enne läheb jumalapäike looja, kui suudaks üles lugeda kõik need kümned tuhanded sõjakuriteod, mida Venemaa on oma agressiooni käigus Ukrainas toime pannud.