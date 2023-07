Kõhuhäda rikub reisi? Loe, mida ette võtta, et sind ei tabaks reisikõhulahtisus!

Apotheka proviisori Anne-Mai Rogenbaumi sõnul on kõhuhädad reisides päiksepõletuste kõrval levinuimaks probleemiks ning võivad tabada lausa lennukis, teel sihtkohta. Linnapuhkusel levivad kõhuviirused inimeselt inimesele, kuid sageli kurja juureks hoopis mustad käed või pesemata puuviljad. Eksootilised puuviljad, mis on lõunamaades nii hõrgud, võivad olla eelnevalt kokku puutunud näiteks reostunud veega ja kanda haigustekitajaid.

„Reisikõhulahtisuse puhul ei ole tegemist viirushaigusega, vaid bakteritega, mis toodavad soolestikku ärritavaid aineid,” selgitab proviisor. „Mida eksootilisemasse keskkonda reisitakse, seda suurem on tõenäosus saada reisikõhulahtisus. Sealsed toidud, joogid ja erinev arusaam puhtusest, aga ka meie organismile võõrad bakterid, võivad tundlikuma seedimisega inimese reisi väga kergelt ära rikkuda.“

Rogenbaum hoiatab, et kaugel maal ei pruugi õiged ravimid kohe kättesaadavad olla. Seetõttu tasub reisimisel kaasa pakkida vajalikud preparaadid kõhuhädade vastu. Eriti tähtis on reisiapteek läbi mõelda lastega reisides.

Et reisile võimalikult vähe asju kaasa võtta, soovitab ta kasutada ravimeid, mis sobivad nii lastele kui ka täiskasvanutele. Oluline on aga jälgida, et ravimi tarvitajad saaksid vanusele ja kaalule sobiva annuse. „Sellega ennetame, et ühed saavad üledoosi ning teistel ei jää haigus alaravitud.“

Foto : Envato Elements

Kas kõhulahtisus võib olla eluohtlik?

Kui tegemist on ainult kõhulahtisusega, tuleb veenduda, et joodaks piisavalt vedelikku, tuleb proovida ka süüa. Väga hea on juua vahepalana puljongit. Söögiks sobivad sel puhul kergemad eined, näiteks kuivikud.